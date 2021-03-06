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"الإسعاف" تعلن حصيلة ضحايا حادث طريق الكريمات

السبت 06/مارس/2021 - 12:07 ص
حادث الكريمات
حادث الكريمات
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، تفاصيل حادث طريق الكريمات، مشيرا إلى أنهم تلقوا بلاغًا بوقوع حادث بين سيارة نقل وأخر سيارة ميكروباص وجها لوجه.

وأضاف "جاد"، أن أقرب سيارة إسعاف كانت قريبة من موقع الحادث كانت على بعد 6 كيلو ووصلت بعد 14 دقيقة نتيجة الزحام الشديد.

وتابع خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الحادث أسفر عن وقوع 20 حالة وفاة، و5 مصابين منهم 3 حالات اشتباه بنزيف في المخ، لافتا إلى أنه تم إخلاء المصابين إلى مستشفى بني سويف العام.

وأوضح رئيس هيئة الإسعاف، أن الطريق يجرى عليه إصلاحات، وعجلة السيارة النقل انفجرت فاصطدمت بالسيارة الميكروباص.

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