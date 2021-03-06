بشرى سارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 6 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:



