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عمرو أديب يعرض فيديو صادم لـ لبنان: "حاجة متتصدقش"
السبت 06/مارس/2021 - 02:21 ص
هدى عبدالرازق
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أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تقديره للبنان وشعبها، قائلا: "أنا متربي في بيروت لأسباب تاريخية، وعشت فيها سنين، وعشقي لها غير طبيعي".
وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد مشادة في سوبر ماركت بلبنان على كيس لبن مدعوم، معقبا: "حاجة متتصدقش، أنا كنت برجع دايما بأكل من لبنان، الناس بقت تتخانق على ربطة العيش، وكيس اللبن".
وأضاف: "معقولة لبنان توصل لكده.. دي بلد الخير والطعم الحلو.. الآن الناس بتضرب بعض على كيس لبن، حرام لبنان يحصل معاه كده".
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