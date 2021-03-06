عمرو أديب يعرض فيديو صادم لـ لبنان: "حاجة متتصدقش"

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تقديره للبنان وشعبها، قائلا: "أنا متربي في بيروت لأسباب تاريخية، وعشت فيها سنين، وعشقي لها غير طبيعي".





وعرض "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد مشادة في سوبر ماركت بلبنان على كيس لبن مدعوم، معقبا: "حاجة متتصدقش، أنا كنت برجع دايما بأكل من لبنان، الناس بقت تتخانق على ربطة العيش، وكيس اللبن".



