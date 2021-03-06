رسائل الأرصاد للمصريين بشأن طقس الأيام المقبلة (إنفوجراف)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر خلال الفترة من السبت 6 مارس وحتى الأربعاء 10 مارس.





وتستعرض " الفجر " رسائل الأرصاد للمصريين بشأن طقس الأيام المقبلة وهي كالأتي:

- البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بداية من اليوم السبت.

- ذروة الموجة الحارة ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

- إرتفاع درجات الحرارة من 4 ل 5 درجات لتصل إلي 29 درجة مئوية.

- متبقي علي إنتهاء فصل الشتاء أسبوعين من الآن.

- لا داعي لتخفيف الملابس خلال الأسبوع القادم.





هذا وننشر تفاصيل طقس الأيام المقبلة، حيث جاءت التوقعات كالتالي:





يوم السبت 6 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الأحد 7 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الاثنين 8 مارس:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.





يوم الثلاثاء 9 مارس:

ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 )، ويسود طقس حار نهارا بارد ليلا، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد، على أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





يوم الأربعاء 10 مارس:

انتشار الشوائب العالقة، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.





يوم الخميس 11 مارس: