"أبو السعود" يعلن مفاجأة جديدة: قريبًا 5 آلاف وحدة سكنية للصحفيين وأسرهم

أعلن أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان السابق بنقابة الصحفيين، والمرشح لعضوية المجلس "تحت السن" بانتخابات التجديد النصفي، عن حصوله على 5 آلاف وحدة سكنية جديدة قريبًا، للزملاء الصحفيين وأسرهم، وذلك أسوة بالمحامين.



وخاطب "أبوالسعود" الدكتورة مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري، أكد خلاله أن النقابة تعتز بما سبق التعاون فيه، بموجب بروتوكول التعاون الخاص بتوفير عدد من الوحدات السكنية للنقابات، والذي تم بين النقابة وبين الصندوق عام 2016، وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه بشأن إسكان النقابات بوحدات الإسكان الاجتماعي.



وطالب "أبوالسعود" في خطابه، بانتهاز الإعلان 14، للتقدم بطلب إتمام البروتوكول، وتخصيص عدد 5 آلاف وحدة سكنية للصحفيين وأسرهم، وذلك أسوة بنقابة المحامين، في مدن أكتوبر والعبور وبدر وحدائق العاصمة الإدارية وباقي المحافظات.



وكانت قد تقدم أبوالسعود محمد رئيس لجنة الإسكان السابق بنقابة الصحفيين، بأوراق ترشحه لعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 19 مارس الجاري.