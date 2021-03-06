Advertisements

وزيرة الهجرة تتابع تحقيقات مقتل مواطن مصري بالسعودية

السبت 06/مارس/2021 - 04:14 ص
نبيلة مكرم
نبيلة مكرم
مارينا بشارة
Advertisements
تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء إلى أسرة المواطن المصري "عشري محمد حسن" الذي وافته المنية اليوم الجمعة على إثر حادث إطلاق نار عليه بالمملكة العربية السعودية، أسفر أيضا عن إصابة ابن شقيقه "حسين سامي محمد حسن".

وتواصلت وزيرة الهجرة مع السفارة المصرية والقنصلية بالرياض، حيث يتم متابعة كافة التفاصيل القانونية من تحقيقات أولية، بالإضافة إلى متابعة الحالة الطبية للمواطن المصاب حيث استقرت حالته وتم نقله إلى مستشفى شميس في الرياض، علما بأن السلطات السعودية قامت بالقبض على المتهم بقتل المواطن المصري وإصابة ابن أخيه، ويخضع المتهم الآن للتحقيقات.

وأضافت الوزيرة أنه سيتم متابعة نقل جثمان المتوفي عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدة الثقة في سير التحقيقات والإجراءات القانونية بالمملكة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث خلاف وقع بين مواطن سعودي وبين المجني عليه وابن شقيقه، وهما من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وكان الخلاف على إثر نقل حمولة خضراوات وانتهى الأمر بإطلاق السعودي الأعيرة النارية عليهما؛ ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني.

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 10 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 10 ساعة

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

وزارة الهجرة تستقبل جثمان "ضحية الوافد الآسيوي" في الكويت بمطار القاهرة (صور)

عاجل من وزيرة الهجرة بشأن مقتل صيدلي في السعودية

عاجل.. بيان من مصر بشأن واقعة مقتل "صيدلي" بالسعودية

بعد تزايد الاعتداء على المصريين في الخارج.. رؤساء الجاليات: حوادث فردية تستحق الدراسة

"مذبحة السحور".. مزارع يمطر أسرة شقيقه بالنيران بسبب خلافات الميراث بأسيوط

عادل وعز الدين.. عاملان مصريان قتلا رميا بالرصاص في السعودية (فيديو وصور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات