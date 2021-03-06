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إنجي علاء: كوفيد ٢٥ ليس له علاقة بمسلسل "النهاية"

السبت 06/مارس/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
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قالت الكاتبة إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف إن مسلسل "كوفيد 25" من قصته وتأليفه وسيتم عرضه رمضان القادم، ليس مأخوذ من مسلسل "النهاية" وهو مسلسل صعب على الرغم من انه 15 حلقة.

وأضافت انجى خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثي، ببرنامجه واحد من الناس ، أن معظم الشخصيات مرهقة وصعبة ومركبة ، والمسلسل له علاقة بالفيروس وهو تطور لكورونا "خيالى" وأتمنى ان يصل الى الجمهور . 

وعن كيفية اقناع يوسف الشريف بهذا المسلسل، قالت انجى ان يوسف ذكى جدا فى اختيار الورق وفريق العمل بغض النظر انه زوجى ، وانا سعيدة بان زوجى يوسف الشريف فنان مميز وزوج رائع جدا.

وأشارت إنجي إلى اننا اختلفنا فى مسلسل "اسم مؤقت" وكنت اريد ان يقوم بتغير اللوك وهو كان غير مقتنع.


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