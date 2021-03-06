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خاص - مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

السبت 06/مارس/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل فريق الكرة بالأهلي عن التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر لمباراة فيتا كلوب الكونغولي اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، أن موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، استقر على الدفع بالنيجيري جونيور أجاي في مركز المهاجم، ووضع والتر بواليا على دكة البدلاء.


وأوضح، أن المدرب الجنوب أفريقي سيبدأ المباراة أمام الفريق الكونغولي بتشكيل يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن اشرف ومحمود وحيد

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأفشة

خط الهجوم: الشحات وطاهر محمد طاهر وجونيور أجاي

ويلتقي الأهلي مع فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها اليوم السبت على استاد القاهرة.

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