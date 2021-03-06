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حتى لا يحدث مشاكل صحية.. نصائح مهمة للمتعافين من فيروس "كورونا"
السبت 06/مارس/2021 - 05:52 ص
داليا الحسين
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قال الدكتور هاني الناظر، خبير الأمراض الجلدية، إن المتعافين من فيروس "كورونا" ظهر على بعضهم جفاف البشرة والطفح الجلدي وتساقط الشعر، مشيرا إلى أن هذه الأعراض لا تظهر علي جميع الحالات.
وأضاف "الناظر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج" التاسعة" المذاع على الفضائية الأولى، الجمعة، أن التوتر الذي يصيب الأشخاص من الإصابة بفيروس كورونا قد يكون السبب في سقوط الشعر وجفاف الجلد.
ونصح الأشخاص المتعافية من كورونا شرب ما يقرب من 3 لترات مياه وتناول ملعقة من العسل وطبق من سلاطة الخضار والأسماك وممارسة الرياضة بشكل كامل، علاوة علي التعرض للشمس أيضا.
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