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إدوارد: بقول الحقيقة لمراتي بنسبة ٩٥٪؜ و عمرى ما حصل خلاف بينا

السبت 06/مارس/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
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قال الفنان إدوارد، إنه يقول الحقيقة لزوجته بنسبة 95% وتعرف عنه كل شئ، مشيرًا إلى أنه في المنزل دائما بسبب كورونا .  

وأضاف ادوارد في مداخلة هاتفية خلال حلول زوجته فيفيان ضيفة على الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة "الحياة" وأنا من قلت بحبك الاول وفى الغالب انا احتفل بعيد زواجنا واجيب هدية وهي تبادلنى الهدايا.

وقال ان اخر هدية أهدته اياها فيفيان "الموبايل" بتاعى، فيما عقبت زوجته فيفيان بيدينى الفلوس اجيب الهدية لنفسي.
 
وأشار ادوارد الى ان اقصى حاجه بعملها فى البيت اعمل شاى ، ومش باكل الا من ايدها، فيما قالت فيفيان ان ادوارد لو اتعصب ياخد وقت حتى يخرج من هذا المود ، بينما اشار ادوارد انا ما بكلمش فيفيان اول ما تصحى بيبقى مودها وحش.
  
وأضاف ادوارد: "عمرى ما حصل خلاف بينى وبين فيفيان وفى الغالب فيفيان بتصالحنى وعن اول خروج بيننا كانت تذهب الى الهيلتون لتسمعه وهو يغنى بالعديد من اللغات".


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