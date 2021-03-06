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زوجة إدوارد: "تعرفت عليه في حفلة خطوبته وبعد سنين بقى من نصييي"

السبت 06/مارس/2021 - 12:45 ص
بوابة الفجر
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قالت فيفيان، زوجة الفنان ادوارد، إن زواجهما مستمر منذ 23 سنة، بداية تعرفها على ادوارد كانت فى حفل خطوبته وكانت المفاجأة بعد سنين  كان النصيب ان اكون خطيبته انا.

وأضافت فيفيان خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس": "ميزانية البيت فى ايدها لان ادوارد مسرف جدا ولو مسك ميزانية البيت هيخلصها بسرعة".

وتابعت فيفيان ان ادوارد بيحب يلعب جيتار وممكن بيانو والعادة الغربية عنده ان الموبايل معاها على طول وبيلعب كوتشينة ، ودائما فاتح الاسبيكر وانا بقله مش عايز اسمع مكالماتك ، وهو ممثل واكيد و مشهور و ليه معجبين .

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