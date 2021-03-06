زوجة إدوارد توجه رسالة رومانسيه له على الهواء





قالت فيفيان ادوارد، إنها تغير عليه وهو في الغالب لا يضايقها وحريص على مشاعرها وغيرته معقولة عليا.





وعن اكثر عيب فى ادوار أوضحت خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، أ نه متسرع فيما أكثر وجبة يحبها ورق العنب ولا يحب السبانخ .





وقالت إن أفضل اعماله "عسل اسود" كما أن مسلسل حواديت الشانزليزيه أثر كثيرًا عليه وأصبح أكثر جدية فى المنزل.





وأضافت فيفيان: "ابنى مارك واخد من ادوارد كثيرا وماريا واخده منى ومن ادوارد.. وأحب اقول لادوارد خلال مشوار حياتنا انا لا استطيع ان اعيش من غيره واى حد يتمنى شخص مثل ادوارد".



