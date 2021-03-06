Advertisements

زوجة إدوارد توجه رسالة رومانسيه له على الهواء

السبت 06/مارس/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
Advertisements

قالت فيفيان ادوارد، إنها تغير عليه وهو في الغالب لا يضايقها وحريص على مشاعرها وغيرته معقولة عليا.

وعن اكثر عيب فى ادوار أوضحت خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس"، أنه متسرع فيما أكثر وجبة يحبها ورق العنب ولا يحب السبانخ .

 وقالت إن أفضل اعماله "عسل اسود" كما أن مسلسل حواديت الشانزليزيه أثر كثيرًا عليه وأصبح أكثر جدية فى المنزل. 

وأضافت فيفيان: "ابنى مارك واخد من ادوارد كثيرا وماريا واخده منى ومن ادوارد.. وأحب اقول لادوارد خلال مشوار حياتنا انا لا استطيع ان اعيش من غيره واى حد يتمنى شخص مثل ادوارد".

وعن السر والذى يذاع لاول مرة عن ادوارد ان ادوارد عصبى جدا وهذا لا يظهر عليه .

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة كبرى تضرب ليفربول

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجآت من العيار الثقيل في تشكيل الأهلي غدًا أمام فيتا كلوب

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ حوالي 4 ساعات

من أجل بقاء ميسي.. لابورتا يقترب من التعاقد مع "القناص"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

خاص - مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعة و نصف

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات