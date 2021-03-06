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إنجي علاء: لا أقوم بالتفتيش في "موبايل" يوسف الشريف

السبت 06/مارس/2021 - 01:26 ص
بوابة الفجر
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قالت الكاتبة انجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، عن الهوايات المشتركة بينهم حب كرة القدم وأنا بشجع ريال مدريد ويوسف الشريف برشلونة وأنا ويوسف نقدر ظروف عمل كل منا. 

 وأضافت انجى خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس": "أنا ذكية فى التعامل مع يوسف فى البيت وان المراة من اناقة الرجل ، وافضل لون يليق على يوسف " الزيتى " ولا يحب الموف".

وأشارت إلى أنجي، ان الحياة الهادئة والبعد عن المشاكل هى الافضل ولا توجد خناقات بيننا واكثر شئ يجذبنى فى الرجل حنانه واكثر شئ اكره فى يوسف عناده فى بعض الاحيان ، وصاحب الكلمة فى بيتنا انا وهو ، وانا بغير عليه وكذلك يوسف . 

و تابعت انجى لا اقوم بالتفتيش فى تليفونه ولا اهتم بتلك الامور وان الثقة بيننا كبير ولو طولت المكالمة يوسف بيعرفنى تفاصيلها ، ويوسف بيغير عليا والطف غيره غيرة العينين ، وان الغيرة شيئ صحى.

واضافت انجى احنا الاتنين بنفتكر عيد زواجنا ، وفى كل مناسبة يوسف بيجبلى هدية واكتر هدية حبيتها دبة صغيرة معايا فى العربية دائما ، و انا بجيب لبس كتير له كهدية.
 
واشارت الى ان يوسف مش سى السيد فى البيت ، واكبر غلطة للرجل هى الخيانة والكذب ، وان الحب يحتاج الى امور حتى يستمر منها الاهتمام والكلام الحلو والمساندة ، والاهمال يقتل الحب.

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