مواجهات نارية لفرق الصعيد بافتتاحية الدور الثانى









تنطلق اليوم السبت منافسات الأسبوع السادس عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ، حيث تشهد مباريات مجموعة الصعيد اهتمام كبير ومنافسة عديدة .



حيث يستضيف ملعب استاد بنى سويف الرياضى مباراة بنى سويف أمام ضيفه الشرقية للدخان بمباراة قوية تحمل ترقب كبير واهتمام من الجماهير والأجهزة الفنية ، بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف بملعبه ووسط جماهيره يطمح فى تحقيق فوز على الشرقية للدخان بقيادة مديره الفنى علاء ابراهيم الطامح لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه بالمجموعة .



فيما يحل المنيا بقيادة مديره شديد قناوى ضيفا ثقيلا على قنا الرياضى بمواجهة تمثل أهمية كبرى الفريقان ، حيث يطمح أبناء المنيا لمواصلة المنافسة فيما يخوض قنا المباراة بدافع تحسين الترتيب .



ويحتل تليفونات بنى سويف ضيفا على الإعلاميين ، ويطمح محمد جمال المدير الفنى للتليفونات فى عدم التفريط فى اى نقاط للفريق بالدور الثانى من أجل تحسين المركز فيما يخوض الإعلاميين بقيادة مديره الفنى ياسر الكنانى المباراة بدافع مواصلة مزاحمة الكبار .



ويستضيف ديروط بقيادة مديره الفنى محمد صديق نظيره سوهاج بقيادة مديرة الفنى احمد خلف بمباراة تمثل ديربي أبناء سوهاج بالتدريب .



ويستضيف الفيوم بقيادة مديره الفنى احمد بكرى نظيره الالمونيوم بقيادة مديره الفنى سعيد ابراهيم بمباراة يطمح كلا الفريقان بها لخطف الثلاث نقاط والعودة للانتصارات .



ويحل مركز شباب سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن ضيفا على طهطا الرياضى بقيادة مديره الفنى ضياء الزعيم ، طهطا يطمح فى مصالحة جماهيره والثأر من هزيمته أمام سمسطا بالدور الاول بثلاثية نظيفة فيما يعكف أبناء سمسطا لتحقيق إنتصار خارج الديار .



ويحل شبان قنا ضيفا على اسمنت اسيوط فيما يحل بترول اسيوط ضيفا على كيما اسوان .



ترتيب المجموعة

1- الشرقية للدخان36 نقطة

2- المنيا 31 نقطة

3- ديروط 26 نقطة

4- الإعلاميين 25 نقطة

5- الالمونيوم 25 نقطة

6- بنى سويف 23 نقطة

7- سوهاج 20 نقطة

8- الفيوم 20 نقطة

9- شبان قنا 17 نقطة

10- قنا 17 نقطة

11- البترول 16 نقطة

12- تليفونات بني سويف 15 نقطة

13- شباب سمسطا 14 نقطة

14- كيما أسوان 13 نقطة

15- طهطا 11 نقطة

16- أسمنت أسيوط 7 نقاط