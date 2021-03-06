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هجوم ناري من راغب علامة على حكام لبنان (فيديو)

السبت 06/مارس/2021 - 06:30 ص
راغب علامة
راغب علامة
هدى عبدالرازق
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حمل المطرب راغب علامة، المسئولين عن الحكم في لبنان مسئولية الوضع الذي يعيش فيه اللبنانيين، مضيفا: " اللي قاعدين على الكراسي آخر همهم المواطن".

وأضاف "راغب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "يمكن ربنا غضبان علينا وبعت هذه النوعية من الزعماء.. أولاد الحرام اللي قاعدين على الكراسي جعل الناس تتقاتل، وربنا مش هيقبل بهذا الوضع".

وأضاف: "في مسلسل.. يجرى في لبنان"، معربا عن تقديره لقيادات مصر والإمارات الذين يعملون لصالح وطنهم، متمنيا أن يكون لدى لبنان قيادة تهتم لأمر شعبها، معلقا: "لبنان عمره ما يموت".

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