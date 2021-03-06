بوكيتينو يلمح لإراحة نيمار من أجل مواجهة برشلونة

ألمح الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي لجاهزية نجم الفريق البرازيلي نيمار لمواجهة برشلونة الإسباني في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويغيب نيمار عن مباريات باريس سان جيرمان منذ تعرضه لإصابة عضلية في مباراة كان في كأس فرنسا يوم 10 فبراير الماضي.





ولم يشارك النجم البرازيلي في مباراة الذهاب أمام البرسا والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف مقابل هدف في الكامب نو يوم 16 فبراير الماضي وسيتقابل الفريقان في مباراة العوة يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء معقل الناي الفرنسي.





وقال بوكيتينو في تصريحات في المؤتمر صحفي قبل مواجهة بريست في كأس فرنسا : "نيمار لن يكون في قائمة الفريق لمواجهة بريست غدًا السبت في بطولة الكأس".





واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا : "لكننا سعداء بتطور حالته، سنرى خلال الأيام المقبلة إذا كان يمكنه أن يكون في القائمة لمواجهة برشلونة".



