التفاصيل الكاملة لوفاة 20 وإصابة 3 في تصادم "تريلا" بـ"ميكروباص" بالصحراوي الشرقي (صور)

لقى 20 شخصًا مصرعهم وأصيب 3 آخرين في حادث سير مروع، وقع مساء الجمعة، بنفق الزعفرانة القديم، اتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي، ونقلت سيارات إسعاف من محافظتي بني سويف والجيزة إلى مستشفيات بني سويف التخصصي وأطفيح العام بالجيزة.





وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، وأفاد المُبلغ أن سبب الحادث يرجع لتصادم سيارة أجرة "ميكروباص" بأخرى نقل "تريلا" بنفق الزعفرانة القديم، اتجاه بوابة الكريمات، بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه بني سويف، ووجود مصابين ومتوفين بموقع الحادث.





10 سيارات إسعاف

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع بـ10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، بالإضافة إلى سيارت من مرفق الجيزة، لنقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي وجثامين المتوفين إلى مستشفيي بني سويف التخصصي وأطفيح المركزي بالجيزة.





20 متوفيًا و3 مصابين

وأفاد مصدر طبي، بإن الحادث نتج عنه وفاة 20 شخصًا "بينهم 8 أطفال" و3 مصابين "بينهم طفل"، وتم نقل جثتين و5 مصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي -توفي أثنين منهم بالإستقبال- بينما تم نقل 12 جثة إلى مستشفى أطفيح المركزي، و4 جثث إلى مستشفى العياط، التابعتين لمديرية الصحة بالجيزة.





صحة بني سويف

وأكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أن المستشفى استقبل 7 حالات منهم حالتين قد توفيتا قبل وصولهم للمستشفى، والحالات المصابة منهم 3 حالات خطرة وتم عمل اللازم من فحوصات وأشعة، منوهًا عن توجيهات المحافظ بسرعة التنسيق بين إدارة المستشفى وجهات التحقيق المعنية للإسراع في استخراج تصريح الدفن واستكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتسليم جثماني المتوفين الاثنين الذين تم نقلهما لبني سويف.





مستشفى بني سويف

وقال الدكتور صلاح جودة، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، إن المستشفى استقبل جثتين "مجهولي البيانات" و5 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف من موقع الحادث، هم: عبدالمبدي محروس عبدالرحيم، 22 سنة، مقيم بني محمد مركز أبانوب بأسيوط، مصاب بكسر أسفل العضد الأيمن وجرح قطعي بالرأس، واحمد محمد عويس، 26 سنة، مقيم طنسا بني مالو مركز ببا ببني سويف، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر، وشخص "ذكر" مجهول الهوية، 30 سنة تقريبًا، مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ، وطفلين مجهولي الهوية "أنثى ـ 8 سنوات تقريبًا" و"ذكر ـ 12 سنة تقريبًا" مصابين بإشتباه نزيف بالبطن والصدر والمخ.





مستشفى أطفيح

كما استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة في الحادث ذاته وهم عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 عامًا مقيم بني محمد، عامل، محمود محمد سيد مقيم بني محمد أبنوب أسيوط، عامل، محمود سيد عبدالله 28 عامًا دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى 12 عامًا، 6 سيدات مجهولة الهوية تتراوح أعمارهم ما بين 35 إلى 55 عامًا وجار تحديد هويتهم.





محافظ بني سويف

وزار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المستشفى التخصصي، لمتابعة مستجدات، واطمأن على الحالة الصحية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، حيث تراوحت اصابتهم إصاباتهم ما بين كسور وجروج قطعية واشتباه نزيف بالبطن والصدر، مشددًا بتوفير كافة أوجه الرعاية خلال فترة تلقيهم العلاج بالمستشفى، ومتمنيا عاجل الشفاء للمصابين وسرعة تماثلهم للشفاء.





وقال محافظ بني سويف، إن الحادث وقع نتيجة إنفجار إطار إحدى السيارتين واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في تصادم السيارتين وجه بالوجه"، مشيرًا إلى أن الطريق تجرى عليه بعض الترميمات، وحدث إنفجار لإطار بإحدى السيارتين وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في تصادم السيارتين المتقابلتين "وجها لوجه" الأمر الذي يفسر زيادة أسباب الضحايا.





القبض على السائق

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض علي سائق المقطورة المتسبب في الحادث، وتبين أنه أثناء سير السيارة النقل "تريلا" محملة بكمية من "الرمال الطفلة" أنفجر أحد إطاراتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد السائق، وانقلابها بنهر الطريق واصطدام سيارة ميكروباص بها ووقع الحادث.



