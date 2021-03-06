عاجل.. "النيابة العامة" تباشر التحقيقات في حادث طريق الكريمات

انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.





وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين.





وضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.



