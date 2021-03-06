Advertisements
عاجل.. "النيابة العامة" تباشر التحقيقات في حادث طريق الكريمات
السبت 06/مارس/2021 - 12:46 ص
مـروة هيـكل
Advertisements
انتقل فريق من «النيابة العامة» في غضون الثامنة والنصف مساء يوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري؛ لمعاينة مسرح حادث صَدْم سيارةِ نقلٍ حافلةً (ميكروباص) بطريق الكريمات اتجاه القاهرة الصعيد.
وتبيَّن وفاة ثمانية عشر وإصابة خمسة من جرَّاء الحادث، حيث انتقل فريق آخر إلى مستشفيات العياط وأطفيح وبني سويف لمناظرة جثامين المتوفين وسؤال المصابين.
وضُبط سائق سيارة النقل وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه.
هذا، وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير مروع ووجود متوفين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح جنوب الجيزة.
على الفور دفع مدير الإدارة بالخدمات المرورية إلى مكان البلاغ، كما انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث القسم.
Advertisements