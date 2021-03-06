عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

حدد عبدالله بكري نجم دفاع بيراميدز شروطه لإدارة الزمالك بعد تواصله معها في الساعات الماضية من أجل اللعب في صفوف الفارس الأبيض في الموسم المقبل.





ويرفض عبدالله بكري حتى تلك اللحظة تجديد عقده مع بيراميدز بسبب خلافاته مع الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي في الفترة الماضية.





وأكدت مصادر خاصة في الزمالك أن عبدالله بكري طلب الحصول على 13 مليون جنيه في الموسم الواحد من أجل الموافقة على ارتداء قميص الزمالك فى الموسم الجديد خصوصًا أنه سينتقل عن طريق الانتقال الحر.





ومن المتوقع أن يحسم مجلس إدارة الزمالك موقفه من التعاقد مع عبدالله بكري في الفترة المقبلة خصوصًا أن البرتغالي جايمي باتشكيو طلب تدعيم الخط الخلفي في الفترة الماضية.



