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مواجهات قوية لبشتيل وأكتوبر والعياط بالقسم الثالث

السبت 06/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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تقام اليوم السبت، مباريات الأسبوع السابع عشر للمجموعة الخامسة بالقسم الثالث.

حيث يستضيف أوسيم صاحب المركز الرابع عشر برصيد 14 فريق جينيس صاحب المركز الحادي عشر برصيد 17 نقطة.

وفى المقابل يخرج الإتصالات المتصدر برصيد 45 نقطة لملاقاة بشتيل صاحب المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

ويستضيف العياط صاحب المركز التاسع برصيد 21 نقطة لملاقاة فريق كاسكادا صاحب المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

ويخرج أكتوبر متذيل المجموعة برصيد 11 نقطة لملاقاة القومي صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة.

ويستضيف مستقبل وطن صاحب المركز السادس برصيد 23 نقطة لملاقاة حلوان العام صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويخرج جولدي صاحب المركز السابع برصيد 23 نقطة لملاقاة الصف صاحب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة.

ويستضيف المعادي صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة فريق أبو النمرس صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

ويخرج البدرشين صاحب المركز العاشر برصيد 20 نقطة لملاقاة الصيد صاحب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- الاتصالات 45 نقطة
2- القومي 33 نقطة
3- كاسكادا 31 نقطة
4- المعادي 30 نقطة
5- أبو النمرس 28 نقطة
6- مستقبل وطن 23 نقطة
7- جولدي 23 نقطة
8- حلوان العام 21 نقطة
9- العياط 21 نقطة
10- البدرشين 20 نقطة
11- جينيس 17 نقطة
12- بشتيل 16 نقطة
13- الصيد 14 نقطة
14- أوسيم 14 نقطة
15- الصف 12 نقطة
16- أكتوبر 11 نقطة

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