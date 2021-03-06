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موعد مباراة آرسنال أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

السبت 06/مارس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي بيرنلي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي آرسنال الذي يحتل المركز العاشرة بجدول ترتيب المسابقة الإنجليزية قد فاز على حساب نظيره نادي ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف الجولة الماضية.

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