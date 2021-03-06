ميغان ماركل تكشف تفاصيل مثيرة حول العائلة المالكة وتتصدر جوجل





كشفت ميغان ميركل زوجة الأمير هاري، عن العديد من المفاجآت حول القصر الملكي والعائلة البريطانية المالكة، ما وضعها في صدارة تريند جوجل.





مفاجآت ميغان ميركل





وأفصحت ميغان ماركل عما فعلته العائلة المالكة البريطانية معها قبل أن تغادر هي وزوجها، عبر مقطع مصور شاركته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، على موقع "يوتيوب".





مقابلة ميغان ميركل





وأكدت ميغان ماركل خلال مقابلتها المنتظرة مع الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، أنها لم تكن تستطيع إجراء لقائها معها بسبب مراقبة أفراد من العائلة المالكة لها.





ميغان ماركل تظهر لأول مرة





وأشارت ميغان ماركل إلى أنه عند طلب أوبرا وينفري لأول مرة إجراء مقابلة تلفزيونية معها، كانت محادثتهما تتم مراقبتها، بل وتم منعها من الحديث معها في وقت سابق.





ميغان ماركل رفضت الظهور سابقا





وبدت أوبرا وينفري في بداية الفيديو الذي تم بثه وهي تُذكر ميغان ماركل بأنها عندما اتصلت بها قبل أشهر من زفافها الملكي على الأمير هاري لطلب إجراء مقابلة معها رفضت طلبها في ذلك الوقت.





أسباب رفض ميغان ماركل





وفسرت ميغان ماركل رفضها إجراء مقابلة معها من قبل قائلةً: "حسنا، أتذكر تلك المحادثة جيدا، لم يُسمح لي حتى بإجراء تلك المحادثة معك شخصيا، أليس كذلك؟ يجب أن يكون هناك أشخاص من الاتصالات يجلسون هناك".





ميغان ماركل تتحدث عن انتقالها للقصر





ولفتت ميغان ماركل إلى أنه بصفتها شخص بالغ عاشت حياة مستقلة، ثم انتقلت إلى العائلة المالكة البريطانية، والقس الذي اختلف عما اعتقدته ولم أستطع القيام بعدة أمور.





موعد إذاعة مقابلة ميغان ماركل





ومن المقرر أن تذاع مقابلة ميغان ماركل زوجة الأمير هاري والتي تعد الأولى لهما بعد تخليهما عن صفتهما وواجباتهما الملكية، يوم الأحد المقبل الموافق الـ7 مارس من مارس الجاري.



