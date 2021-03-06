إصابة 6 أشخاص بطريق "سوهاج - سفاجا" إثر تصادم 3 سيارات

أصيب 6 أشخاص، مساء الجمعة، إثر تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.





كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى الأقرب لموقع الحادث.



