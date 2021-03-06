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إصابة 6 أشخاص بطريق "سوهاج - سفاجا" إثر تصادم 3 سيارات
السبت 06/مارس/2021 - 01:13 ص
محمد طه
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أصيب 6 أشخاص، مساء الجمعة، إثر تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وشرطة، بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم 3 سيارات بالكيلو 25 طريق سفاجا - قنا على الفور تم الدفع بـ10 سيارات إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى الأقرب لموقع الحادث.
وفور وصول سيارات الإسعاف تبين أن الحادث وقع بسبب تصادم 3 سيارات ملاكي ونقل وأخرى تابعة للشرطة، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خفيفة رفضوا على إثرها نقلهم للمستشفى وقام رجال الإسعاف بأخذ توقيع منهم برفض نقلهم لمستشفى سفاجا المركزي، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.
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