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موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 01:05 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وتُقام مباراة الأهلي وفيتا كلوب، في دوري أبطال أفريقيا، اليوم السبت 6 مارس الجاري، على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على قنوات Bein Sports HD.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثالث في المجموعة الأولي، برصيد 3 نقاط، بعدما فاز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية، وخسر في الجولة الثانية من سيمبا التنزاني بهدف نظيف.

بينما يتواجد فريق فيتا كلوب في المركز الثاني بالمجموعة، بعدما خسر المباراة الأولي أمام سيمبا بهدف نظيف، ثم اكتسح المريخ برباعية مقابل هدف.

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