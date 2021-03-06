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وزير التربية والتعليم: من الأحد للخميس نسبة من دخلوا على الامتحان 99.7%

السبت 06/مارس/2021 - 03:07 ص
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم نجحوا في عقد 7.2 مليون امتحان إليكتروني للمرحلة الثانوية من السبت الماضي وحتى يوم الخميس.

وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن طلاب الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول في هدوء شديد، منوها بأنه منذ يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى اليوم عقدوا 27،2 مليون امتحان.

وأضاف أن نسبة دخول الطلاب على الامتحان منذ يوم الأحد 28 فبراير حتى يوم الخميس تصل إلى 99.7%، واليوم الذي كان به مشاكل في الشبكة.

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