وزير التربية والتعليم: من الأحد للخميس نسبة من دخلوا على الامتحان 99.7%

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنهم نجحوا في عقد 7.2 مليون امتحان إليكتروني للمرحلة الثانوية من السبت الماضي وحتى يوم الخميس.





وأشار "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن طلاب الصف الرابع وحتى الثاني الإعدادي انتهوا من امتحانات الفصل الدراسي الأول في هدوء شديد، منوها بأنه منذ يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى اليوم عقدوا 27،2 مليون امتحان.



