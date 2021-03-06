تشكيل آرسنال المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي بيرنلي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.





وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: لينو.





خط الدفاع: لويز، جابرييل، بيريلين، تيريني.





خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.





خط الهجوم: ساكا، لاكازيت، أوباميانج.



