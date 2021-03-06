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تشكيل آرسنال المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي
السبت 06/مارس/2021 - 01:07 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي بيرنلي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.
وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: لويز، جابرييل، بيريلين، تيريني.
خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.
خط الهجوم: ساكا، لاكازيت، أوباميانج.
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