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تشكيل آرسنال المتوقع أمام بيرنلي فى الدوري الإنجليزي

السبت 06/مارس/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي آرسنال نظيره نادي بيرنلي ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم السبت على ملعب نادي بيرنلي فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: لويز، جابرييل، بيريلين، تيريني.

خط الوسط: توماس بارتي، تشاكا، سيبايوس.

خط الهجوم: ساكا، لاكازيت، أوباميانج.

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