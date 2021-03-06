جومانا مراد تهدي تكريمها لوالدتها بمهرجان التميز والجودة العالمي في عيد الأم





أهدت جومانا مراد تكريمها من مهرجان التميز والجودة لوالدتها، حيث قالت: "سعيدة لتكريمي من مهرجان التميز و الجودة في دورته الثامنة واشكر الجمهور علي التصويت لصالحي و اختياري افضل ممثلة عربية في استفتاء المهرجان.





ووجهت الشكر لإدارة المهرجان علي هذا التنظيم الرائع، مؤكدة أن هذا التكريم له مذاق خاص لأنه في شهر المرأة الاثنين القادم 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، كما أننا بعد أيام سنحتفل بعيد الأم وأهدي تكريمي لوالدتي اغلي إنسانة في حياتي لدعمها الدائم لي في رحلتي الفنية حتي وصلت إلي ما أنا عليه الآن ،وربنا يخليها ويديم عليها الصحة ويطيل في عمرها وكل سنة وكل أم بخير وسعادة.





يذكر أن جومانا تصور بشكل مكثف مسلسلها الجديد ( مش هنفرح بيكي ) الذي تدور أحداثه 5 حلقات حول قضايا المرأة تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد حماقي وإنتاج سينرجي ، وسوف يعرض قبل شهر رمضان.



