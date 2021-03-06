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وزير التعليم: الطلاب الذي يسربون الامتحان لا يعرفون مصلحتهم
السبت 06/مارس/2021 - 03:33 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن مصطلح تسريب الإمتحان تختلف عن الغش الإليكتروني، موضحا أن تسريب الامتحان يعني خروج الامتحان قبل موعده وهذا لا يحدث في الامتحانات الإلكترونية.
وأضاف "شوقي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم قسموا الدخول على الامتحان إلى مجموعتين مجموعة تبدأ 9، والأخرى في العاشرة، معلقا: "الدفعة الأولى بتعطي الامتحان للدفعة اللي بعدها".
وتابع، أن الطلاب الذي يسربون الامتحان لا يعرفون مصلحتهم، وخاصة أن الامتحان مجرد تجربة، معلقا: "المفروض منفرحش بالغش في الامتحان لأنهم كده متعلموش حاجة، ولا استفادوا بفرصة التدريب على الامتحان".
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