موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري الأبطال والقنوات الناقلة والتشكيل





يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.





مباراة الأهلي وفيتا كلوب





ويلعب الأهلي وفيتا كلوب مساء السبت الموافق ال6 من مارس 2021، ضمن مباريات الجولة ال3 من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا في نسخته 2021.





مكان مباراة الأهلي وفيتا كلوب





ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وفيتا كلوب في مباراة مهمة وصعبة، حيث تعرض الأهلي لهزيمة قاسية من سيمبا التنزاني في ثاني مواجهات دور المجموعات بدوري الأبطال.





ظروف مباراة الأهلي وفيتا كلوب





وخسر النادي الأهلي مباراة سيمبا بهدف دون رد، في مباراة غير متوقعة، بينما مجح فيتاكلوب في تحقيق فوز غالي وثمين على نظيره المريخ السوداني.





غيابات موسيماني في مباراة الأهلي وفيتا كلوب





وتأتي مباراة الأهلي وفيتا كلوب في ظروف قاسية على المارد الأحمر، الذي يلعب المباراة وسط غياب 7 من نجومه الكبار، على رأسهم وليد سليمان وعلي معلول إلى جانب محمود كهربا.





نقاط الأهلي وفيتا كلوب





ويدخل الأهلي وفيتا كلوب المبارا ة وهما متساويان في نفس عدد النقاط، وهو 3 نقاط، ما يمثل صعوبة بالغة للفريقين، ويجعل الفوز هو أمل كل فريق لضمان الصعود بعيداً عن الحسابات الأخرى.





فوز الأهلي قبل مباراة فيتاكلوب





ويدخل المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مباراة الأهلي وفيتا كلوب وهو منتشي بفوز ثمين في بطولة الدوري العام على طلائع الجيش بشق الأنفس بنتيجة هدفين لهدف، ما يعطي معنويات مرتفعة للفريق القاهري.





موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب





وتنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام ال9 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، الـ10 بتوقيت السعودية، على ملعب "استاد القاهرة الدولي".





نقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب





وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، مالكة الحقوق الحصرية، عن إذاعة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام التاسعة مساءً.





تشكيل الأهلي وفيتا كلوب الموقع





ويتوقع أن يدخل موسيماني مباراة الأهلي وفيتا كلوب بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى أمامهم وحيد وبانون وأيمن أشرف ومحمد هاني، وفي المنتصف أجاي وأفشة والشحات أمامهم بواليا.





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب فلوريان إيبانجي مباراة الأهلي وفيتا كلوب بتشكيل مكون من سيمون أوموسولا، وإيرنست وفيفيان أسي كوا، وواتارا، وماساسي وأيتشيا، وفي الوسط الثلاثي تولينجي وسوزي ومولوكو، أمامهم مهاجم وحيد موكوكياني.



