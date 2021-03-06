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سعر الدولار اليوم السبت 6 - 3 - 2021 بالبنوك المصرية

السبت 06/مارس/2021 - 01:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
الفجر الاقتصادي
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حافظ سعر الدولار اليوم السبت 6 -3 - 2021 في البنوك المصرية على استقراراه مقابل الجنيه، بعد أن شهد موجة من التذبذب خلال الفترة الماضية مع تفشي فيروس كورونا.

وقد ساعد برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية على استقرار سعر العملة الخضراء مقابل الجنيه وهو ما يدل على متانة الاقتصاد المصري والذي شهد له الكثير من المؤسسات المالية الدولية.

وتستعرض "الفجر" اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري  بجميع البنوك والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى:
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري
15.62 جنيه للشراء.

 15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
في حين سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الاهلي المصري

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
وسجل الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر سعر

15.61 جنيه للشراء.

 15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
وسجل الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك عودة سعر

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB
اما في البنك التجاري الدول فقد سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سعر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية سجل الدولار مقابل الجنيه سعر

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
أما في بنك القاهرة سجل الدولار مقابل الجنيه سعر

15.63 جنيه للشراء.

 15.73 جنيه للبيع.

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