عضو اللجنة الفنية بالمقاولون العرب : نتمنى اكتشاف ' الننى وصلاح ' ببنى سويف







أنهى جمال سالم لاعب المقاولون العرب بالجيل الذهبي وعضو اللجنة الفنية بذئاب الجبل زيارته التفقدية لأكاديمية المقاولون العرب ببنى سويف .



وخلال الزيارة حرص ' جمال سالم ' على متابعة كافة الأمور الفنية والإدارية الخاصة بالأكاديمية .



كما إدار ' سالم ' جلسة حوارية مع أولياء أمور اللاعبين مشددا على أهمية الانضباط والالتزام بتعليمات المدربين والإداريين والقائمين على إدارة الأكاديمية .



وأكد عضو اللجنة الفنية بالمقاولون العرب على استمرار زيارته للاكاديميات لمتابعة سير العمل مشيدا بالنجاح الملحوظ للاكاديمية ببنى سويف .



وأعرب ' سالم ' عن أمله فى ظهور العديد من اللاعبين المتميزين بالأكاديمية لضمهم لصفوف قطاع الناشئين بالنادى وتكرار تجربة احتراف الثنائى محمد صلاح ومحمد الننى وذلك فى إطار سياسة مجلس الإدارة ومدير إدارة الاكاديمات ومسوؤلى النادى .



فيما أعرب فتحى عامر ، مدير أكاديمية المقاولون العرب ببنى سويف عن سعادته بالزيارة وتجديد الثقة التى يوليها مسوؤلى المقاولون لعناصر الاكاديمية ببنى سويف للعام الثالث على التوالى .



وأكد ' فتحى عامر ' على حرص مسؤولى الأكاديمية على توفير كافة سبل النجاح للأجهزة الفنية والإدارية وتنمية مهارات اللاعبين وتوفير الاحتكاكات الفنية مع الفرق الأخرى .