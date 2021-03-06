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كورونا في 24ساعة| موعد انتهاء جائحة كورونا وإصابة مسؤول بارز في الأهلي

السبت 06/مارس/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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شهدت الـ24 ساعة الماضية أحداثا جديدة وقرارات هامة من الحكومة تتعلق بفيروس كورونا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر:

الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 533 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 143143 حالة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 579 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.

"الصحة العالمية" تعلن موعد السيطرة على فيروس كورونا

أعلن رئيس المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوج، عن موعد انتهاء جائحة كورونا في العالم.

ووفق صحيفة "دي فيلت" الألمانية قال كلوج خلال إن كورونا سيظل مستمرا في العالم خلال عام 2021، متوقعا أنه ربما ينتهي في بداية عام 2022.

تطعيم 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقي 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذي بدأ أمس الخميس، في إطار خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

هاني الناظر: كورونا سيرحل بلا رجعة نهاية العام الجاري
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الامراض الجلدية، أن التحالف العاليم للقاحات "جافي" يتوقع أن يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، وإلتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة المناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم.

إصابة مسؤول بارز في الأهلي بفيروس كورونا:
أعلن شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد هو وأسرته خلال الساعات الماضية.

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