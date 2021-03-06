وزير التعليم العالي يكشف آخر تفاصيل اللقاح المصري (فيديو)

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل اللقاح المصري ضد فيروس كورونا، موضحا أنه تم نشر النتائح الأولية للقاح في إحدى الدوريات العلمية وهي خطوة مهمة على الطريق.





وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن النتائج لقت قبولًا في مجلات عالمية، وبعدها ستبدأ المرحلة الأولى من التجارب السريرية خلال الأسابيع القليلة القادمة، موضحا أن ما تم نشره هو نتاج عمل لمدة عام كامل.