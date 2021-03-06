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قبل مواجهة الترجي.. تعرف على ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

السبت 06/مارس/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مواجهة كبرى أمام الترجي الرياضي التونسي مساء اليوم السبت، طمعا في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الملك ضد الترجي الرياضي التونسي، على أرضية ملعب "الملعب الأوليمبي"، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم السبت.

وتنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وتحديدا «beIN SPORTS HD 7».

من جانبه يتصدر الترجي الرياضي التونسي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد ختام الجولة الثانية للمجموعة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد نقطتين وهو نفس رصيد مولودية الجزائر، ويحتل تونجيت السنغالي الترتيب الأخير برصيد نقطة واحدة، ليصبح الترتيب كاملا كالآتي:-
1- الترجي التونسي 4
2- الزمالك 2
3- مولودية الجزائر 2
4- تونجيث 1.

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