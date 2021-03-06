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تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا فى الدوري الإسباني

السبت 06/مارس/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم السبت نادي برشلونة نظيره نادي أوساسونا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أوساسونا الدولي.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، لونجليت، ديست، مينجويزا.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: ميسي، بيدري، برانثوايت.

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