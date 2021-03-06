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ننشر تطورات الحالة الصحية للكابتن رضا عبدالعال بعد جراحة القلب

السبت 06/مارس/2021 - 01:50 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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انتاب الوسط الرياضي حالة من القلق بشأن الكابتن رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة.

حالة رضا عبدالعال الصحية 

ومر رضا عبدالعال بأزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية، بعد ثبوت إصابته بعدة جلطات، تلزم إجراء جراحة عاجلة له خلال الفترة القليلة المقبلة.

جراحة رضا عبدالعال

وخضع رضا عبدالعال خضع إلى إجراء عملية "قسطرة" فى القلب، إلا أن طبيبه المعالج اكتشف وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة  قبل مفتوح.

تطورات حالة رضا عبدالعال

ونصح الطبيب المشرف على علاج رضا عبدالعال بضرورة التزامه بالراحة التامة في منزله لحين تحديد موعد إجراء العملية الجراحية العاجلة.

رضا عبدالعال مطلوب على جوجل

وتصدر النجم رضا عبدالعال تريند محرك البحث الشهير جوجل بعد اكتشاف الأزمة الصحية التي يمر بها، والتي خضع على إثرها لعملية جراحية "قسطرة" في القلب.

رضا عبدالعال والتحليل

ويعتبر رضا عبدالعال من أبرز نجوم التحليل الرياذي في مصر، لإثارته الدائمة وخلقه لحالة الجدل بسبب أرائه وتوقعاته، وهو ما يجعله محبوبا من الكثيرين من يحبون طريقته.


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