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انجي علاء: "أعشق الكاتبة أكثر من التمثيل"
السبت 06/مارس/2021 - 02:26 ص
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قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، إن شعار الحياة الزوجية بينهما "الحب حياة"، مضيفة: "احب ان اقول ليوسف ربنا يوفقك ويخليك ليا".
واضافت إنجي، خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس": "كل مرحلة فى حياتى الفنية افتخر بها ، من بداية دراستى اعلام ، وبالليل اشتغل مصممة ازياء مسرح".
وأشارت إلى أنها استفادت من كل خطوة فى حياته، موضحة أن مسلسل "بلا دليل " قريب من قلبها جدا
وتابعت: "أنا بحل التمثيل لكنى احب الكتابة بشكل اكبر ، ولا اعتقد اننى ساكون بطلة فى التمثيل كثيرا ، ولدى مشاريع كتابة للسينما ولكن معظم اعمالى مسلسلات حوالى 12 مسلسل .
وعن العمل التى تحلم به قالت ان رواية " الاشقر مروان " اتمنى ان تتحول الى عمل فنى .
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