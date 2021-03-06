انجي علاء: "أعشق الكاتبة أكثر من التمثيل"





قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، إن شعار الحياة الزوجية بينهما "الحب حياة"، مضيفة: "احب ان اقول ليوسف ربنا يوفقك ويخليك ليا".

واضافت إنجي، خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس": "كل مرحلة فى حياتى الفنية افتخر بها ، من بداية دراستى اعلام ، وبالليل اشتغل مصممة ازياء مسرح".





وأشارت إلى أنها استفادت من كل خطوة فى حياته، موضحة أن مسلسل "بلا دليل " قريب من قلبها جدا





وتابعت: "أنا بحل التمثيل لكنى احب الكتابة بشكل اكبر ، ولا اعتقد اننى ساكون بطلة فى التمثيل كثيرا ، ولدى مشاريع كتابة للسينما ولكن معظم اعمالى مسلسلات حوالى 12 مسلسل .



