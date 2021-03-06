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انجي علاء: "أعشق الكاتبة أكثر من التمثيل"

السبت 06/مارس/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
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قالت الكاتبة إنجى علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، إن شعار الحياة الزوجية بينهما "الحب حياة"، مضيفة: "احب ان اقول ليوسف ربنا يوفقك ويخليك ليا".
 
واضافت إنجي، خلال لقاءها مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس":  "كل مرحلة فى حياتى  الفنية افتخر بها ، من بداية دراستى اعلام ، وبالليل اشتغل مصممة ازياء مسرح".

وأشارت إلى أنها استفادت من كل خطوة فى حياته، موضحة أن مسلسل "بلا دليل " قريب من قلبها جدا

وتابعت: "أنا بحل التمثيل لكنى احب الكتابة بشكل اكبر ، ولا اعتقد اننى ساكون بطلة فى التمثيل كثيرا ، ولدى مشاريع كتابة للسينما ولكن معظم اعمالى مسلسلات حوالى 12 مسلسل . 

وعن العمل التى تحلم به قالت ان رواية " الاشقر مروان " اتمنى ان تتحول الى عمل فنى .

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