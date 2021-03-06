Advertisements

'النويهي' يفجر مفاجأة للصحفيين وأسرهم: صيدلية داخل النقابة ومعمل تحاليل قريبًا

السبت 06/مارس/2021 - 02:04 ص
هيثم النويهي خلال تقدمه بأوراق ترشحه
هيثم النويهي خلال تقدمه بأوراق ترشحه
ميسون أبو الحسن
Advertisements
قال هيثم النويهي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنه يعمل على رفع مستوى خدمات مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بصورة تجعل أعضاء النقابة وأسرهم راضيين تمامًا عن جودة الخدمة في كل مراحلها، مؤكدًا أنه يسعى إلى إنشاء عيادات خارجية داخل مقر النقابة، لمواجهة تعثر المشروع في شكله الحالي، بالإضافة إلى تواجد نخبة من كبار الاستشاريين في جميع التخصصات.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه اتفق مبدئيًا مع عدد كبير من الأطباء، على أن يتم عن طريق تخصيص يومين أسبوعيًا لكل استشاري في تخصصه لمدة ساعتين لاستقبال الحالات.

وأعلن "النويهي" عن التفاوض مع أكثر من معمل تحاليل طبية، لافتتاح فرع داخل مبني النقابة، وذلك خلال الفترة المقبلة، وسيتم اختيار واحد منها بشكل نهائي قريبًا، وأيضًا الاتفاق بشكل مبدئي مع أحد مراكز الأشعة الشهيرة، لتأجير مقر له في مبني النقابة، لإجراء الفحوصات المطلوبة لجميع الأعضاء وأسرهم، وفق قواعد مشروع العلاج المُتفق عليها.

وأكد "النويهي" أنه حصل على موافقة نهائية من سلسلة صيدليات شهيرة، لافتتاح فرع لها داخل النقابة، بخصم يصل لنحو ٥٠ % للزملاء الصحفيين وأسرهم، علة أن يكون الخصم بهذه النسبة للمشتركين في مشروع العلاج، أما السادة غير المشتركين فلهم أيضًا كل الحق في الحصول على الدواء بنسبة خصم ٢٥، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة، لاستقبال الحالات الطارئة والعمليات الجراحية.

وسجل هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، أمس، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، عن تأجيل الجمعية العمومية للنقابة، حتى يوم 19 مارس الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني.

أخبار تهمك

عمرو أديب يعرض فيديو صادم لـ لبنان: "حاجة متتصدقش"

منذ أقل من نصف ساعة

خاص - مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي

منذ 33 دقيقة

قرار نهائي.. موسيماني يطالب الخطيب بالاستغناء عن نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز في الطريق إلى الزمالك

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مسئول بارز في الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا: 579 إصابة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. بالأسماء.. موسيماني يستعبد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة فيتا كلوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة كبرى تضرب ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تزف بشرى سارة عن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصادر أمنية تكشف ملابسات حادث طريق الكريمات المروع

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

إيمان عوف في جولة بـ'الفجر': فتح باب الانتساب ولائحة للأجور أبرز نقاط برنامجي الانتخابي (صور)

صندوق لمواجهة البطالة ومشروع علاج لائق للصحفيين.. "النويهي" يكشف عن برنامجه الانتخابي

"ننحاز للحرية وحق الصحفي في حياة كريمة".. 8 نقاط في برنامج تامر هنداوي الانتخابي

"النويهي" خلال جولة بـ"الفجـر": أعدكم بمشروع علاج يليق بالصحفيين (صور)

هيثم النويهي: مجلس نقابة الصحفيين المقبل سيبدأ من 'اللا خدمات'

في زيارة لأسرة 'الفجر'.. تامر هنداوي: نحتاج مجلس نقابة يؤدي دوره في الوقوف مع الصحفيين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:02 م

عاجل - الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا ضد كهربا

انفراد - مصدر مُقرب من محمد صلاح يكشف عن وجهته المُقبلة

05:45 م

عاجل - حقيقة توقيع الأهلي مع نجم سموحة

08:01 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

12:02 م

عاجل| مصرع 20 شخصاً وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بطريق الكريمات

08:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات