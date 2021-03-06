'النويهي' يفجر مفاجأة للصحفيين وأسرهم: صيدلية داخل النقابة ومعمل تحاليل قريبًا

قال هيثم النويهي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، إنه يعمل على رفع مستوى خدمات مشروع العلاج للزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بصورة تجعل أعضاء النقابة وأسرهم راضيين تمامًا عن جودة الخدمة في كل مراحلها، مؤكدًا أنه يسعى إلى إنشاء عيادات خارجية داخل مقر النقابة، لمواجهة تعثر المشروع في شكله الحالي، بالإضافة إلى تواجد نخبة من كبار الاستشاريين في جميع التخصصات.





وأضاف في تصريحات صحفية، أنه اتفق مبدئيًا مع عدد كبير من الأطباء، على أن يتم عن طريق تخصيص يومين أسبوعيًا لكل استشاري في تخصصه لمدة ساعتين لاستقبال الحالات.





وأعلن "النويهي" عن التفاوض مع أكثر من معمل تحاليل طبية، لافتتاح فرع داخل مبني النقابة، وذلك خلال الفترة المقبلة، وسيتم اختيار واحد منها بشكل نهائي قريبًا، وأيضًا الاتفاق بشكل مبدئي مع أحد مراكز الأشعة الشهيرة، لتأجير مقر له في مبني النقابة، لإجراء الفحوصات المطلوبة لجميع الأعضاء وأسرهم، وفق قواعد مشروع العلاج المُتفق عليها.





وأكد "النويهي" أنه حصل على موافقة نهائية من سلسلة صيدليات شهيرة، لافتتاح فرع لها داخل النقابة، بخصم يصل لنحو ٥٠ % للزملاء الصحفيين وأسرهم، علة أن يكون الخصم بهذه النسبة للمشتركين في مشروع العلاج، أما السادة غير المشتركين فلهم أيضًا كل الحق في الحصول على الدواء بنسبة خصم ٢٥، بالإضافة إلى التعاقد مع عدد من المستشفيات الخاصة، لاستقبال الحالات الطارئة والعمليات الجراحية.





وسجل هيثم النويهي، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، في كشوف الجمعية العمومية للنقابة، أمس، استعدادًا لانتخابات التجديد النصفي.



