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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم في جمهورية مصر العربية

السبت 06/مارس/2021 - 02:05 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ6 من مارس 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتتوقع الهيئة أن يشهد طقس اليوم السبت، ارتفاعا في درجات الحرارة ، ويكون الطقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، إلى جانب وجود طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.

طقس اليوم السبت

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أن طقس اليوم السبت، يكون دافئاً على شمال الصعيد،  وحاراً على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

شبورة مائية 

من جانبه، قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن جمهورية مصر العربية تشهد شبورة مائية صباح اليوم، على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

طقس شديد البرودة

وأضافت الهيئة في بيانها :"ويكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد ، شديد البرودة على جنوب الصعيد".
 
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة         24     12 
الإسكندرية      21   13  
مطروح         19     11  
سوهاج         28     12 
قنا              28     12 
أسوان          30     13 
شبين الكوم      11    23
طنطا          11     23
دمنهور        12     22
الإسكندرية      13   21
بلطيم           13    21
مطروح        11    19
السلوم         10    22
شرم الشيخ      15    25
 بنى سويف    10    25
المنيا          10     26 
الأقصر        12     29
 

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