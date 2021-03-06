مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة هامة مساء اليوم السبت أمام مضيفه الترجي التونسي لحساب منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





تشكيل الزمالك المتوقع ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الملك ضد الترجي الرياضي التونسي، على أرض الملعب الأوليمبي، حمادي العقربي، عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، من مساء اليوم السبت.





وتنقل مواجهة الزمالك ضد الترجي الرياضي التونسي بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حصريا عبر شاشة قناة بي إن سبورتس وتحديدا «beIN SPORTS HD 7».





ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الترجي الرياضي التونسي الليلة كالآتي:-





حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"





خط الدفاع : أحمد فتوح– محمود علاء – محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي





خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما - أشرف بن شرقي





خط الهجوم: أسامة فيصل.



