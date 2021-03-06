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موعد مباراة برشلونة أمام أوساسونا فى الدوري الإسباني

السبت 06/مارس/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم السبت نادي برشلونة نظيره نادي أوساسونا ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي أوساسونا الدولي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الاسباني فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان نادي برشلونة قد فاز على نظيره نادي إشبيلية الأسبوع الماضي وصعد رسميا الي نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا بعد الفوز على نفس الفريق الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

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