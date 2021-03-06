عمرو الليثي يدخل فى نوبة بكاء على الهواء.. تعرف على السبب (فيديو)





دخل الإعلامى عمرو الليثي، فى نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تقديم حلقته اليوم الجمعة ببرنامج واحد من الناس، أثناء عرض لقطات من عودة ابن لأمه واستقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.





وقالت هانم، إن زوجها طلقها وخطف أطفالها منها وظلت وحيدة فى منزلها ثم عاشت فى احد المساجد لفترة ولديها 3 أبناء، لافتة إلى أن فريق إنقاذ معأ قام بتأهيلها صحيأ واجتماعيأ ووفر لها مسكن .



