موعد مباراة أستون فيلا أمام وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يواجه اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وكان نادي استون فيلا قد تعرض الي هزيمة فى الجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف مقابل لاشئ.



