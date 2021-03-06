تشكيل الأهلي المتوقع ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، على ملعب القاهرة الدولي، اليوم السبت ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





ويلتقي الأهلي فريق فيتا كلوب في إطار مباريات الجولة الثالثة، في المجموعة الأولي، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.





ومن المتوقع ان يبدأ المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للشياطين الحمر، بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف.





خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة.





خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، جونيور أجايي.



