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طرح بوستر الدورة الـ 10 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

السبت 06/مارس/2021 - 03:24 ص
بوابة الفجر
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أطلق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بوستر جديد لدورته العاشرة برئاسة السيناريست سيد فؤاد.

والبوستر يمزج بين الحضارة الفرعونية والنيل والشباب الأفريقي من خلال رحلة شاب أفريقي يسير في نهر النيل آتيا من بلده ليصل في النهاية عبر رحلة نيلية بقارب صغير الي مدينة الأقصر .

وستقام الدورة العاشرة من مهرجان الاقصر للسينما الافريقية في الفترة من 25  الي 31 مارس 2021 و تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة، وجاري حاليا  استخراج موافقه السيد رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع وزاره الثقافة لانطلاق الدورة في موعدها .

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