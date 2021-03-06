تشكيل أستون فيلا المتوقع أمام وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يلتقي اليوم السبت نادي استون فيلا نظيره نادي وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.





وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: مارتينز.





خط الدفاع: كونسا، مينجز، تارجيت، المحمدي.





خط الوسط: باركلي، دوجلاس لويز، ماكجين.





خط الهجوم: واتكينز، الغازي، تراوري.



