تركى آل الشيخ لـ "تامر مرسي": يعجبني المحتوى الذي تنتجه.. وقريبا ستعاون معا





أشاد المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالمحتوى الذي ينتجه تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





وقال آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "يعجبني المحتوى الذي ينتجه أخي وصديقي تامر مرسي خصوصًا في الفترة الأخيرة.. لا من حيث القصص والتصوير والإنتاج والكواليتي".





وأضاف: "سعيد جدًا بوجود منتج ناجح في وطننا العربي يحافظ على مستواه.. براڤو يا تامر وفي المستقبل سيكون هناك تعاون كبير بيننا في أوجه عدة.. الرجل الناجح والذكي يسهل علي التعامل معاه".





