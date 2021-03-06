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قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت

السبت 06/مارس/2021 - 03:44 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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يترقب عشاق وجماهير القلعة الحمراء، المباراة الهامة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره فيتا كلوب الكونغولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي، على قناة أون تايم سبورت بالبث الأرضي، من التردد الأرضى UHF 32.

ويسعى الأهلي إلى تعويض خسارة الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني، التي هزم فيها بهدف دون رد، قبل أيام.

وكان الأهلي حقق الفوز في أولى جولات دور المجموعات أمام المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع فيتا كلوب صاحب المركز الثاني.

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