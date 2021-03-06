أشرف عبد الباقي ينشر فيديو من كواليس تصوير "اللوكاندة"





نشر الفنان أشرف عبد الباقي، مقطع فيديو يكشف كواليس تصوير مسرحية "اللوكاندة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





واكتفى عبد الباقي، بالتعليق قائلًا : معلقا :"اللوكاندة.. ما وراء الكواليس".





"اللوكاندة" عبارة عن "سيت كوم مسرحي" يقدم لأول مرة في مصر والوطن العربي، وهى مليئة بالمشاهد الكوميدية.





وتتناول عدة مواضيع في طياتها، كما أن العرض يشهد ديكورات وتكنيك جديد يظهر لأول مرة في المسرح.