يلتقي فريق يوفنتوس بنظيره لاتسيو، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين فريقي لاتسيو ومضيفه يوفنتوس، عند الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.





ويدخل فريق يوفنتوس المباراة محتلًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة.





في المقابل يدخل لاتسيو المباراة وفي جعبته 43 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.





القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

وتنقل أحداث المباراة التي تجمع بين فريقي لاتسيو ويوفنتوس، على قناة بي إن سبورتHD 4.



